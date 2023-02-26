Masoud Ebrahimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Ebrahimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masoud Ebrahimzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masoud Ebrahimzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masoud Ebrahimzadeh 16 Ocak 1989 tarihinde Ahar, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مسعود ابراهیم‌زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masoud Ebrahimzadeh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Masoud Ebrahimzadeh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Masoud Ebrahimzadeh'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Masoud Ebrahimzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masoud Ebrahimzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masoud Ebrahimzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masoud Ebrahimzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2014 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2016 yılında Gostaresh FC

27 Ağustos 2017 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2018 yılında Zob Ahan

Masoud Ebrahimzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masoud Ebrahimzadeh şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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