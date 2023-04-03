Massamba Sow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Massamba Sow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Massamba Sow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Massamba Sow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Massamba Sow 13 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Fransa,Senegal uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Massamba Sow Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Massamba Sow, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Massamba Sow'nin FC Lorient B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Massamba Sow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Massamba Sow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Stade Reims U17
1 Temmuz 2021 yılında Stade Reims U19
1 Temmuz 2022 yılında Lorient B
Massamba Sow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Massamba Sow şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?US Ris-Orangis (-2017), Stade Reims (2017-2022)
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