Master Chef Tevfik Alparslan Şef kimdir? Restoranı nerede?

TEVFİK ALPARSLAN KİMDİR

1974 Bolu Mengen doğumlu Şef Tevfik Alparslan 24 yıl önce Nişantaşı Park Şamdan ile başlayan aşçılık serüveninde dünyanın seçkin mutfaklarından derlediği örnekleri son Teknoloji ekİpmanları ile Topaz restoranda biraraya getirmektedir.

Sırasıyla Paris – El Espadon,The Glass House, Milano – Al Sorriso, Newyork -Savarona, Jean Georges Vongerichte, Londra – Hakkasan gibi bir çok Michelin yıldızlı şefin çalıştığı restoranlarda bulunan en onemli Turk Şef olan Tevfik Alparslan aynı zamanda da bir çok uluslararası ödüle sahiptir.

Görev yaptığı her mutfakta oldukça farklı ve derin araştırmalar yapan ve hayatı başarılarla dolu olan deneyimli şef yaklaşık 7 yıl görev yapığı İstanbul Reina’ dan New York Manhattan The Park Tower Savarona’ya transfer olmuştu.

New York’da bir türk aşçı olarak ilk defa fine dinning bir restoranda 1 yıl süre ile başarıyla görev alan deneyimli Şef Türk mutfağına bir pencere daha açmıştır.Çok kısa zamanda New York listelerine süratle giren başarılı Şef’e birkaç defa üst üste dünyanın en tirajlı ve en önemli gazetesi olan New York Times’ da yer verildi.

Ayrıca Zagat ve Journal dergisinde de kendisinden bahsedildi,özel yemekleri tanıtıldı. Devamında ise “ Journal” da dünyanın dev şefleri arasında kendisine 2 yıldız verilerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en iyi on şefinden biri olan Jean Georges Vongerichte ile bir süre çalıştıktan sonra ülkesine dönerek tüm birikim, tecrübe ve yeni çalışmalarını İstanbul Topaz restoranda uygulamaktadir.

Son olarak özel davetli olarak gittiği Fransa’da 40 kişilik Micelin Star’lı restoran “Auxerroise Hôtel Restaurant Laroche à Chablis”de 10 gün boyunca akdeniz ağırlıklı “first class Chef Degustation” mönüsü hazırlayarak ayrı bir ilke daha imza atmıştır.

Türkiye’nin en iyi ve en önemli magazin portalı “Gecce mekan oskarları”nda, halihazırda mutfak şefliğini yaptığı Topaz Restoran

“2009 -2010 En İyi Akdeniz Mutfağı”, “ 2010 – 2011 En Yenilikçi Mutfak & Şef” ödüllerine ve yeniden 2011 – 2012 – 2013 -2014 Gecce En İyi Akdeniz Mutfagı Ödülüne layık görülmüştür.

Aynı zamanda Başarılı şef başında bulundugu Topaz restaurantta ikinci defa ‘’chaine des rotisseurs’’ akşam yemegi vererek tamamı gurme olan misafirlerden tam not almıştır..

2012 – 2013 Gece hayatının uzmanlarıyla birlikte yeme-içme ve eğlencenin en iyilerini ikinci yılında Uzun yıllardır sosyal hayatı takip eden gazetecilerin oluşturduğu jüri, Türkiye’nin yeme-içme, eğlence ve turizm dalında Yılın En İyi Şefi Ödülüne Layık görülmüştür..