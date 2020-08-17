MasterChef 2020 Türkiye 17 Ağustos kim kazandı? Kaptanlar kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar bu akşam kaptan olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Bazı yarışmacılar tabaklarını yetiştiremezken, en güzel tulumba tatlısını yapan Tanya mavi takımın kaptanı oldu. İşte yarışmaya dair bu akşam yaşanan tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Tanya kırmızı takımın kaptanı olarak Ayyüce'yi seçti.

MASTERCHEF 17 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

MasterChef'in 17 Ağustos akşamki bölümünde tulumba tatlısı yapıldı. Tulumba tatlısını 7 yarışmacı yapamadı. Jüri tadım yaptığı 9 tabaktan sadece 3 tanesini beğendi. Berk, Serhat ve Tanya'nın tabakları arasında birinci Tanya seçildi.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takımda Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir yer alıyor. Mavi takımın kaptanı Tanya oldu.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Ayyüce, Serhat, Duygu, Barbaros, Uğur, Furkan, Sedat, Celal yer alıyor. Kırmızı takımın kaptanı Ayyüce oldu.