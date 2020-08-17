Seda Bakan instagram paylaşımı | Seda Bakan instagram hesabı ne?MasterChef 2020 Türkiye 17 Ağustos kim kazandı? Kaptanlar kimler oldu?Emirgan Korusu'ndaki yangına ilişkin dikkat çeken görüntü!Inter, Shakhtar'ı ezerek finale yükseldi! Avrupa Ligi'nde finalin adı: Sevilla-InterŞarbon vakası! Bir mahalle karantinaya alındıAmerican Ultra filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kaan Kanak ile anlaşmaya vardıBlend Baftiu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Fenerbahçe Blend Baftiu ile anlaştı!Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sevgili mi? | Barış ve Nisa aşk mı yaşıyor?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. MasterChef 2020 Türkiye 17 Ağustos kim kazandı? Kaptanlar kimler oldu?

MasterChef 2020 Türkiye 17 Ağustos kim kazandı? Kaptanlar kimler oldu?

Ekranların sevilen yarışması MAsterChef'te bu akşam kaptan olabilme heyecanı yaşandı. Şefler yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi. İşte bu akşam yarışmada yaşananlar...

MasterChef 2020 Türkiye 17 Ağustos kim kazandı? Kaptanlar kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar bu akşam kaptan olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Bazı yarışmacılar tabaklarını yetiştiremezken, en güzel tulumba tatlısını yapan Tanya mavi takımın kaptanı oldu. İşte yarışmaya dair bu akşam yaşanan tüm detaylar haberimizde yer alıyor.  Tanya kırmızı takımın kaptanı olarak Ayyüce'yi seçti. 

MasterChef 2020 Türkiye 17 Ağustos kim kazandı? Kaptanlar kimler oldu?

MASTERCHEF 17 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

MasterChef'in 17 Ağustos akşamki bölümünde tulumba tatlısı yapıldı. Tulumba tatlısını 7 yarışmacı yapamadı. Jüri tadım yaptığı 9 tabaktan sadece 3 tanesini beğendi. Berk, Serhat ve Tanya'nın tabakları arasında birinci Tanya seçildi. 

MasterChef 2020 Türkiye 17 Ağustos kim kazandı? Kaptanlar kimler oldu?

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takımda Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir yer alıyor. Mavi takımın kaptanı Tanya oldu.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Ayyüce, Serhat, Duygu, Barbaros, Uğur, Furkan, Sedat, Celal yer alıyor. Kırmızı takımın kaptanı Ayyüce oldu. 

MasterChef 2020 Türkiye 17 Ağustos kim kazandı? Kaptanlar kimler oldu?

 

Kübra Kaçmaz
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT