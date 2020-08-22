MasterChef 22 Ağustos akşamı neler yaşandı? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Televizyon ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye’de bu akşam kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım ile Kırmızı takım yarışmacıları, salgın döneminde büyük emek sarfeden sağlık çalışanlarına özel bir menü çıkardı. 22 Ağustos 2020 tarihli MasterChef 33. bölümde özel bir bölüm ekrana geldi. Haftanın son dokunulmazlık oyunu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleşti. Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin bu akşam, haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda kazanan takımı, hastanenin sağlık çalışanlarından oluşan özel jürisinin vereceği oylar belirledi. Mavi takım ve Kırmızı takım, bir zeytinyağlı başlangıç, bir salata, bir ana yemek ve bir tatlı yaparak dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan takımı, yemeklerin tadımını yapan 9 sağlık personelinin verdiği oylar belirledi. 4 yemek üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda MasterChef'te 3. dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.Mavi takım, iki oy fark ile dokunulmazlığı kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda bu akşam şefler, yarışmacılardan inciri ön plana çıkaran bir tabak ortaya çıkarmalarını istedi. Bireysel dokunulmazlık oyununun kazanan yarışmacısı ise Serhat oldu. Kazanan yarışmacı Serhat, Ayyüce'yi potaya gönderdi.

MASTERCHEF 2020 SERHAT DOĞRMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.