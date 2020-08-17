Masterchef 2020 kadrosu belli oldu. Yeni sezona bomba gibi giren Masterchef 2020'nin yarışmacıları kıyasıya rekabetin ardından ilk 16'ya girmeyi başardılar. Masterchef 2020 28. yeni bölüm fragmanında ise herkesi şaşırtan bir başlangıç oldu ve eski sezon yarışmacıları stüdyoda yerlerini aldı. Eğlenceli anlar yaşanan bu akşamki Masterchef 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar ilk kaptanlık oyunu içinde karşı karşıya geldiler. Peki Masterchef 2020 ilk kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? İşte Masterchef 2020 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

MASTERCHEF 2020 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF İLK KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef 2020'nin 16 kişilik kadrosu iki hafta süren rekabetin ardından belli oldu. Yarışmacılar bu akşam Masterchef stüdyosunda 2020 yılının ilk kaptanlık oyununu kazanmak için yarışacaklar

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİMLER KAZANDI?

Masterchef'te dün akşam ilk eleme oyununda şeflerin verdiği adana kebap menüsünü en iyi yapan Gülşah oldu. Adını kadroya yazdıran Gülşah gözyaşlarına boğuldu.

MasterChef'te son aday ise yaratıcılık oyunuyla belirlendi. 6 yarışmacının hünerlerini sergilediği yaratıcılık oyununda ana ürün şeftali oldu. 30 dakikalık sürede şeftaliyi yemeklerinde en iyi kullanan Ebru, MasterChef 2020'nin son yarışmacısı oldu.

İşte MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar....

Serhat

Duygu

Özgül

Emir

Ayyüce

Sedat

Esra

Furkan

Barbaros

Tanya

Berk

Eray

Uğur

Celal

Gülşah

Ebru

Uğur

Celal

Gülşah

Ebru