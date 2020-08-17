Masterchef 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Masterchef yeni bölümde eski yarışmacılar!
Masterchef Türkiye 2020'nin 16 kişilik kadrosu tamamlandı.Yeni yarışmacılarla sezona başlayan Masterchef'in 28. yeni bölüm fragmanı herkesi şaşırttı. Yeni bölümde Masterchef 2019 yılı yarışmacıları yeni yarışmacılar ziyaret etti. Peki Masterchef 2020 ilk kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte Masterchef 2020 28. yeni bölüm fragmanı..
Masterchef 2020 kadrosu belli oldu. Yeni sezona bomba gibi giren Masterchef 2020'nin yarışmacıları kıyasıya rekabetin ardından ilk 16'ya girmeyi başardılar. Masterchef 2020 28. yeni bölüm fragmanında ise herkesi şaşırtan bir başlangıç oldu ve eski sezon yarışmacıları stüdyoda yerlerini aldı. Eğlenceli anlar yaşanan bu akşamki Masterchef 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar ilk kaptanlık oyunu içinde karşı karşıya geldiler. Peki Masterchef 2020 ilk kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? İşte Masterchef 2020 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
MASTERCHEF 2020 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MASTERCHEF İLK KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef 2020'nin 16 kişilik kadrosu iki hafta süren rekabetin ardından belli oldu. Yarışmacılar bu akşam Masterchef stüdyosunda 2020 yılının ilk kaptanlık oyununu kazanmak için yarışacaklar
MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te dün akşam ilk eleme oyununda şeflerin verdiği adana kebap menüsünü en iyi yapan Gülşah oldu. Adını kadroya yazdıran Gülşah gözyaşlarına boğuldu.
MasterChef'te son aday ise yaratıcılık oyunuyla belirlendi. 6 yarışmacının hünerlerini sergilediği yaratıcılık oyununda ana ürün şeftali oldu. 30 dakikalık sürede şeftaliyi yemeklerinde en iyi kullanan Ebru, MasterChef 2020'nin son yarışmacısı oldu.
İşte MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar....
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
Barbaros
Tanya
Berk
Eray
Uğur
Celal
Gülşah
Ebru
Uğur
Celal
Gülşah
Ebru