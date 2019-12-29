MasterChef Alican Sabunsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?

MasterChef Alican internette sıkça araştırılıyor. Peki MasterChef Alican kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? MasterChef Alican Sabunsoy kimdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

MasterChef finalisti Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Adana'da tamamlayan Sabunsoy, daha sonra Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.

Alican Sabunsoy'un boyu ile ilgili bilgi bulunmuyor.

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MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Somer Sivrioğlu

Somer Sivrioğlu 1971 yılında doğmuştur.

25 yaşında, eğitim için Avustralya’ya gitmiştir. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik üzerine tamamlanmıştır.

Daha önce yemek yazarlığı ve Lezzet Yolculuğu adında bir program için radyo sunuculuğu yapmıştır.

Sydney’de Efendy adında çok meşhur bir restoran sahibidir.

Az malzeme kullanarak en iyi yemekleri hazırlamayı seven Somer Şef, toprağa ve kullanılan ürünlere duyduğu saygıyı anneannesinden aldığını ifade eder.

Mehmet Yalçınkaya

Mehmet Yalçınkaya, 1974 senesinde Bolu’da dünyaya geldi. Türkiye’de yemek konusunda ün salan Bolu,Mehmet Yalçınkaya’nın mesleğinde ilerlemesinde etkili olmuştur.

Mutfakla tanışması 12 yaşında gerçekleşen Mehmet Şef, ilk deneyimlerini amcasının mutfağında kazanmıştır.

Kariyeri boyunca pek çok ülkede bulundu. İstanbul’da ünlü Bebek ve Maksim Gazinolarında çalıştı. 2012

Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya sahibidir. Türkiye Aşçılar Federasyonu’nda başarı sağladı.

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Culinary Team takım kaptanlığında bulundu. Mehmet Şef, Gastronomi alanında “Ödüllere Doymayan Şef” olarak bilinir.

Masterchef yarışmasında zaman zaman sert mizacı zaman zaman da esprili tavırlarıyla dikkat çeken Mehmet Şef, engin tecrübelerini ve bilgilerini bu programda da yansıtmaktadır.

Danilo Zanna

Masterchef yarışmasında samimi Türkçesi ile dikkat çeken Danilo Zanna, İtalya’da doğup mutluluğu Türkiye’de bulan bir şeftir.

1982 yılında dünyaya gelen Danilo Şef, eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra bir ayağını Türkiye’ye almıştır. Buraya yerleşmiş ve bir de restoran açmıştır.

Televizyon programları sunan Danilo Zanna, Masterchef yarışmasında üslubu ile kendini sevdiren isimlerden biridir.

Dünya mutfağına ve Türk yemeklerine olan ilgisini, hazırladığı yemek programlarında pek çok kişiye ulaştırmıştır.

Çeşitli televizyon dizi ve programlarında yer alarak kendini sevdirmeyi başaran isimler arasında yerini alır.

MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef yarışmasını tam gününde heyecanla izlemek için her pazartesi Tv8 ekranlarında buluşabilirsiniz.

Saatler 20.00 olduğunda, televizyonda Tv8’i açarak dakika dakika yeni bölümlerini izleyebilirsiniz.

MASTERCEHF NEDİR?

Masterchef, kelime anlamı olarak Dünya Aşçılar Federasyonu tarafından seçili aşçılar için kullandığı bir terimdir.

Yapılan 2 aşamalı sınavdan geçen eğitimli aşçılar, %80 bir başarı sağladığı durumda bu unvanı almaya hak kazanır.

İleri düzey aşçılar için kullanılan “Masterchef” Acun Medya tarafından televizyona taşınan, heyecan ve rekabet dolu iştah açan bir yemek yarışmasıdır.

Türk mutfağı ve çeşitli ülkelerin mutfağından lezzetleri sunan bu yarışmada, seçilen yarışmacılar belirli bir süre içinde istenilen tarifi hazırlar.

Herkes için eşit bir süre ve malzeme verilir. Kişisel çalışma ortamında hazırlanan tarifler, süre bitiminde olduğu gibi jüriye sunulur.

Kimi zaman tam kimi zaman eksik hazırlanan yemekler, jürinin beğenisinden geçer. Jürinin dikkatini çeken kişiler bir sonraki eleme için kalma şansı yakalarken; başarısız olan 1 kişi de elenir.