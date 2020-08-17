MasterChef Arem Yüce kimdir? Kaç yaşında? Arem ne demek?

Televizyon dünyasının sevilen yarışması MasterChef'in yarışmacıları arasında en çok araştırılan isimlerden olan Arem Yüce, sempatik tavırları ile dikkat çekiyor.

MASTERCHEF'TE AREM'İN YAŞADIĞI TARTIŞMA

MasterChef'in dün akşam yayımlanan bölümünde Adana kebabı için yarıştılar. Herkesin tabak çıkardığı yarışmada ise Arem büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yemeğini mangalın içine düşüren Arem'in tabağı yetişmedi. Büyük gerginlik yaşayan Arem sunuma geldiği sırada ise ikinci tura geçmek istemediğini söyledi. Somer Şef ise bu duruma büyük tepki gösterdi.

Somer Şef Arem'e, "Günah değil mi seninle çalışan insanlara yazık değil mi? Sen her kaybettiğinde bunu mu yapacaksın? Bu mu senin meslek ahlakın, bence çık git!" şeklinde konuştu.

AREM YÜCE KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Arem Yüce 22 yaşındadır. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Arem işletmecilik yapıyor. Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen yarışmacı ilk elemede, ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemeğini yapmıştı.

Arem Yüce, üçlü düelloda Yakup ve Batuhan ile yarışmış ve birinci olmuştu.

AREM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

MasterChef yarışmacısı Arem ile birlikte, Arem isminin anlamı da araştırılmaya başlandı. Arem kelimesi alaca ya da benekli cisim anlamlarına geliyor. Arapça kökenli olmasına rağmen Osmanlıca bir kelime olan Arem, A’rem şeklinde okunuyor.