MasterChef Azize kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, MasterChef Azize'nin biyografisi...

Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalıçınkaya ve Danilo Zanna jüriliğinde hafta içi her gün ekranlarda yer alan Masterchef programı izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Programda kıyasıya rekabet eden yarışmacıların özel hayatları da yetenekleri kadar dikkat çekiyor. Yarışmacılar arasında yer alan Azize Polat'ın bu hafta programa veda eden isim olduğu açıklanınca "MasterChef Azize kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soru başlıkları da merak konusu oldu. İşte, MasterChef Azize'nin biyografisi...

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, MASTERCHEF AZİZE'NİN BİYOGRAFİSİ...

Azize Polat, 1986 yılında Adana'da dünyaya geldi. 35 yaşında olan Polat, ev hanımı, üç çocuk annesidir. MasterChef Türkiye'ye üçüncü başvurmasında kabul edilen Masterchef Azize, yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini söylemişti.

Herhangi bir aşçılık eğitimi olmayan Polat, eleme turunda şeflere dana ciğerli içli köfteyi altında sarımsaklı süzme yoğurt, patates kızartması ve acı yağ ile servis etti. Şeflerin beğenisini kazanan Azize Polat, üç evet ile sonraki tura geçmişti.

Son olarak, Masterchef Türkiye'ye bu hafta veda eden isim Azize Polat oldu.