Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin iddialı isimleri arasında bulunan Azize Polat izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Masterchef Azize Polat kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Azize Polat instagram hesabı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF AZİZE POLAT KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Masterchef Türkiye'ye katılan Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımıdır.

Azize Polat'ın 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye üçüncü başvurmasında kabul edildi. Öne çıkan yarışmacı Adanalı olduğunu belirtti. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor.

AZİZE POLAT İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Azize Polat'ın Instagram hesabı @azizeepolatt'tır.