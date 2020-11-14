Masterchef'in bugün yayınlanan yeni bölümünde Kahramanmaraş'ın en ünlü yemekleri, yarışmacılara yaptırıldı. Ballı börek bu yemeklerin arasında yer aldı. Peki, Masterchef ballı börek nasıl yapılır? Ballı börek tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

MASTERCHEF BALLI BÖREK NASIL YAPILIR?

Lor peynirini geniş bir kaba alıp üzerine bal, kuru üzüm, ceviz, fındık, rendelenmiş portakal kabuğu ve tarçın ilave edip karıştırın. Yufkaları düz bir zemine serip 4 parmak genişliğinde uzun şeritler halinde kesin. Şeritlerin bir tanesinin uç kısmına hazırladığınız harçtan koyup muska şeklinde katlayın. Açılmasını önlemek için uç kısmını hafifçe ıslatıp yapıştırın. Yufka ve iç harç bitene dek işleme devam edin. Hazırladığınız börekleri bol yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Ilındıktan sonra servis tabaklarına alın. Üzerine bal gezdirerek servis yapın.

MALZEMELERİ

2 adet yufka

4 çorba kaşığı bal

300 gram tuzsuz lor peyniri

4-5 çorba kaşığı kuru üzüm

Yarımşar çay bardağı dövülmüş ceviz ve fındık

1 çorba kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

Bir tutam tarçın

Kızartmak için: Sıvıyağ​

Üzerine: Bal