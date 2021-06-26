İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması Masterchef Türkiye, yeni sezonda yine bomba gibi yarışmacılar ve sevilen jüri üyeleri ile ekranlara döndü. Yeni sezonda yarışacak kişilerin kendilerini tanıtmasının ardından başlayan programda, ilk yarışacak olan Begüm Mıçı'nın hayatı da merak konusu oldu. Peki Masterchef Begüm Mıçı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

MASTERCHEF BEGÜM MIÇI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Eleme turunda yaptığı içli köfte ile tüm jüri üyelerinin takdirini kazanan Begüm Mıçı, 1979 yılında Adana'da doğdu. 32 yaşındaki genç yarışmacı, pandemi sürecinde işsiz kaldığını söyleyerek bir Youtube kanalı açtığını ve yemek dersleri aldığını belirtti.

Adanalı olan ancak İstanbul'da yaşayan Mıçı,

Mehmet Yalçınkaya tarafından 'hayır' oyu alan Mıçı içli köftesi ile, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan ise 'evet' oyu aldı.

MASTERCHEF İÇLİ KÖFTE TARİFİ

İlk eleme turunda Begüm Mıçı'nın yaptığı içli köftenin tarifi de merak konusu oldu. İşte detaylar...

İÇLİ KÖFTE MALZEMELER

Dışı için;

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

İçi için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demek maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)

İÇLİ KÖFTE YAPILIŞI

Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur.

Kavrulan soğanlara Kıyma eklenir suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur.

Daha sonra salça eklenir 3 dk daha kavrulur. Biraz su eklenir tekrar (yumuşak kalması gerekiyor kuru olmamalı).

Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.

İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır.

Suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dk boyunca azar azar suyu eklenip iyice yoğurulur.

Daha sonra un eklenir 5 dk daha yoğurulur. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa tamamdır. Ele yapışabilir. Eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz.

Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır. Hepsine aynı işlem uygulanır.

Aşamaları çekemedim çünkü ellerim hamurlu iken fotoğraf makinesini tutamadım.

Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.

Bu ölçüden ortalama 18 adet çıkıyor. Yenilecek kısmı kızartılabilir, kalanı saklama kabı içerisinde derin dondurucuda saklanabilir.

Haşlamak istiyorsanız bir tencerede kaynayan sıcak suya 2-3 parça küçük limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. İçli köfteleri içine bırakın. Haşlanan içli köfte üste çıkacaktır.