Masterchef birincisi kim oldu? Masterchef ödülü ne?
Dün akşam TV8'de yayınlanan ve büyük heyecanla beklenen Masterchef Türkiye'de kazanan kişi belli oldu. Yarışmada sonuçlar açıklarken Alican ve Cemre'nin heyecanı kameralara yansıdı. Peki Masterchef birincisi kim oldu? Masterchef ödülü ne? İşte detaylar
MASTERCHEF 2019 BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?
Ailelerin ve arkadaşların da stüdyoda bulunduğu MasterChef 2019 şampiyonluk mücadelesinde, finalistler Alican ve Cemre heyecan dolu anlar yaşadı.
Final gecesinde bir de sürprizin duyurusunu yapan Mehmet Şef, yarışmanın burada noktalanmadığını 30 Aralık Pazartesi günü yeni bir kaptanlık oyununun daha oynanacağını ilan etti.
MasterChef 2019'da büyük ödül değişti. Geçtiğimiz yıl para ödülü verilen yarışmada, bu yıl son model konsept bir araba verileceği duyuruldu. Yarışmanın birincisi olan kişi, hem 2019 yılının MasterChef Türkiye kupasını kaldırdı hem de aracın sahibi oldu.
MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU
Aylar süren MasterChef Türkiye 2019'da maraton bu akşam sonra erdi. Cemre ve Alican'ın karşı karşıya geldiği final mücadelesinde kazanan isim Cemre oldu. Bu sonuçla birlikte Cemre büyük ödül olan son model arabayı almaya hak kazandı.
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