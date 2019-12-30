Masterchef birincisi kim oldu? Masterchef ödülü ne?

MASTERCHEF 2019 BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

Ailelerin ve arkadaşların da stüdyoda bulunduğu MasterChef 2019 şampiyonluk mücadelesinde, finalistler Alican ve Cemre heyecan dolu anlar yaşadı.

Final gecesinde bir de sürprizin duyurusunu yapan Mehmet Şef, yarışmanın burada noktalanmadığını 30 Aralık Pazartesi günü yeni bir kaptanlık oyununun daha oynanacağını ilan etti.

MasterChef 2019'da büyük ödül değişti. Geçtiğimiz yıl para ödülü verilen yarışmada, bu yıl son model konsept bir araba verileceği duyuruldu. Yarışmanın birincisi olan kişi, hem 2019 yılının MasterChef Türkiye kupasını kaldırdı hem de aracın sahibi oldu.

MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU

Aylar süren MasterChef Türkiye 2019'da maraton bu akşam sonra erdi. Cemre ve Alican'ın karşı karşıya geldiği final mücadelesinde kazanan isim Cemre oldu. Bu sonuçla birlikte Cemre büyük ödül olan son model arabayı almaya hak kazandı.