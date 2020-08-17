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MasterChef Çağla kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'teki isimler dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Onlardan biri de Çağla Levent oldu. Rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz bölümlere katılamayan dün akşam da elenen Çağla'nın hayatı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

MasterChef Çağla kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Televizyon ekranlarının beğeniyle takip edilen yarışması MAsterChef'te finale kalan yarışmacılar belli olurken, elenen bir isim dün geceye damga vurdu.  Migren hastalığı sebebiyle geçen hafta programa katılamayan MasterChef Çağla, elenerek yarışmadan ayrıldı. 2 çocuk sahibi olan Çağla, babasının öldürüldüğü gün MasterChef’e katıldığını açıklamıştı. Yarışmacı Çağla'nın merak edilen hayatı hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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MASTERCHEF ÇAĞLA KİMDİR?

Çağla Levent, 31 yaşında. 13 yaşında bir kızı, 11 yaşında bir oğlu var. Ayrıca üç kedisi olduğunu söyleyen Çağla Levent, Ankara'da yaşıyor. El lezzetine güvenen Çağla Güven, meze yaparak geçimini sağlıyor ve satışını online sistem üzerinden yapıyor.

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Anne ve babası beş yaşındayken ayrılan Çağla Levent, kardeşlerini kendisi büyütmüş ve bu süreçte yemek yapmayı öğretmiş. Babasının öldürüldüğü gün MasterChef’e katıldığını gözyaşlarıyla anlatan Levent, babasını öldüğü zaman başarılı bir öğrenci olduğunu ve kros takımı kaptanlığı yaptığını ancak yaşananları kaldıramayıp lise sonda okulu bıraktığını belirtti. Genç yaşta evlenen ve erken yaşta anne olan Çağla Levent, evliliği yürümediği için boşandığını ve ayaklarının üzerinde tek başına durmak zorunda kaldığını söyledi.

 

Kübra Kaçmaz
Editör


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