Masterchef Duygu elendi mi? Masterchef'ten bilerek elenen Duygu yarışmadan neden ayrıldı? Dün akşam ekranlara gelen Masterchef'te eleme heyecanı izleyicileri ekranları başına kilitledi. Dün akşam mavi takımdan 4 isim, kırmızı takımdan ise 2 isim elenme potasına girdi. 6 kişiden eleme kalan 3 isim Duygu, Sefa ve Didem olurken eleme oyununda hiç beklenmedik bir şey yaşandı. Peki dün akşam Masterchef'te kim elendi? Masterchef Duygu elendi mi? Masterchef'ten bilerek elenen Duygu yarışmadan neden ayrıldı?

Masterchef Türkiye'de dün akşam eleme potasına kalan Sefa, Didem ve Duygu Danilo şefin özel tabağını yaptılar. Ancak tabakların birine şeflerden ilginç bir yorum geldi ve tabağın bile istiye sabote edildiğini iddia ettiler.

MASTERCHEF DUYGU ELENDİ Mİ? DUYGU YARIŞMADAN NEDEN AYRILDI?

Dün akşam Masterchef'te elenen kişi yarışmanın başarılı isimlerinden olan Duygu oldu. Duygu'nun tabağını tadan şefler iki tabağın kötü olduğunu fakat bir tabağın sabote edildiğini söyledi.

Somer Sivrioğlu'nun tabağını sabote eden kişiyi sorması üzerine Duygu'dan beklenen açıklama geldi.

"BİLE İSTİYE KÖTÜ ÇIKARDIM"

Duygu şu sözlerle tabağını sabote ettiğini itiraf etti: "Ben bir akademisyenim. Eğitmen olarak çalışıyorum, bir tercih yapmak zorunda kaldım" dedi.

"Bile isteye yemeğimi ben kötü çıkardım. Bugünkü tabak ben tamlık bir tabaktı. Çok şey öğrendim. Bir karar vermek zorundaydım. Burada yolum buraya kadarmış içim acıyarak gidiyorum. Her birinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Bugünkü tabak için de çok çok özür diliyorum."

Masterchef Duygu geçtiğimiz haftalarda özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklama ile dikkat çekmişti. Duygu nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrendiğini açıkladı. Duygu'nun daha önce de eski eşi tarafından dolandırıldığı ve şiddet gördüğü de ortaya çıktı.