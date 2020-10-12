MasterChef Duygu evleniyor mu? | Duygu Acarsoy nişanlısı kimdir?

MasterChef Duygu Acarsoy yarışmaya veda etmeden önce Mehmet Şef'in sorusu üzerine yaşadığı tatsız olaya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Duygu Acarsoy, aldatıldığını söylemişti. Bir YouTube programına konuk olan Duygu Acarsoy dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki MasterChef Duygu evleniyor mu? İşte detaylar...

MASTERCHEF DUYGU EVLENİYOR MU?

TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin 28 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümüne yarışmacı Duygu Acarsoy'un açıklamaları damga vurmuştu.

Duygu, bir ilişkisi olduğunu belirtip evlenme aşamasına geldikleri zaman aldatıldığını öğrendiğini ifade etmişti.

Duygu Acarsoy, şeflere aldatıldığını kendisini arayan erkek arkadaşının ilişki yaşadığı kızdan öğrendiğini ifade etmişti.

Duygu Acarsoy'un yaşadıkları MasterChef Türkiye'de duygu dolu anların yaşanmasına neden olmuştu.

Duygu Acarsoy daha önce de evlilik yaşadığını ve evliliğinin ilk günlerinde dayak yediğini söylemişti.

Duygu, "Kimseye güvenmemek gerekli anneniz, babanız dışında kimseye güvenmeyin. İyice düşünmek gerekiyor" demişti.

'MasterChef'te moralinin bozuk olduğu gözlenen hafta, yemeğine bilerek fazla tuz ekleyip elenen Duygu Acarsoy, bu kararı kariyeri için verdiğini ifade etmişti.

Duygu Acarsoy, "Beni aldattı" dediği nişanlısıyla barıştı.

Bir Youtube programına katılan Duygu Acarsoy, “Nişanlımı dinlemeyerek ani bir karar vermiştim, hata etmişim. Meğer nişanlımın eski sevgilisinin bana söylediği bir yalanmış bu. Nişanlımla barıştık, yakında evleniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Duygu Acarsoy'un programda yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"İlişkimde bir yanlış anlaşılma var, onu düzeltmek isterim. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah 10'da beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi."

"Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu. Yüzüne kapattım ve yüzüğü attım. Aradan birkaç gün geçip sinirim yatıştıktan sonra nişanlım aradı.

"(Bu durumun olmadığını ispatlayacağım. Bunun için de her yolu deneyeceğim) dedi. Kız (nişanlısının eski sevgilisi) ayrılmamız için böyle bir oyun yapmış. Keşke önce birlikte olduğum kişiyi dinleseydim. Bunu yapmayarak hata ettim."

"Yüzüğü tekrar taktım hatta yakında da galiba evleniyorum. Pandemiden dolayı düğün yapmayacağız sadece nikah ve ardından yemek vereceğiz. Bu olayın kurgu olma durumu yok zaten"

DUYGU ACARSOY NİŞANLISI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'de yarışırken dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı Duygu Acarsoy'un nişanlısına ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler sonrası haberimiz güncellenecektir...

DUYGU ACARSOY KİMDİR?

Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Duygu, MasterChef Türkiye'ye Ankara'dan katılmıştı. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan Duygu'nun ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor.

Ziraat Mühendisi olan Duygu Acarsoy 34 yaşındadır.

Duygu Acarsoy, Ankara doğumludur

DUYGU ACARSOY İNSTAGRAM HALLERİ

MASTERFCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.