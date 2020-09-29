Masterchef Türkiye dün yeni bölümü ile TV 8 ekranlarındaydı. Yarışmacılardan Duygu'nun perişan halini fark eden Mehmet şefin Duygu'ya ne olduğunu sormasıyla şok eden gerçekler de ortaya çıktı. Duygu nişanlısı tarafından aldatıldığını ve bunu aldattığı kişiden duyduğunu açıkladı.

MasterChef yarışmasının güçlü ismi Duygu'nun yaşadıkları duyanları şok etti. Göz yaşlarına hakim olamayan Duygu nişanlısının kendisini aldattığını söyledi.

Evlilik yolunda olduğu nişanlısı tarafından aldatılan Duygu: "İhaneti itiraf etti, hata yaptım dedi" dedi.

Yaşadıklarını Somer şef, Danilo Zanna ve Mehmet şefe anlatan Duygu, "Evliliğe doğru giden bir ilişkim vardı. Bugün aldatıldığımı, aldattığı kızın beni aramasıyla öğrendim. Kendisine sordum o da 'Böyle bir hata yaptım. Özür dilerim' diyerek kabul etti. Uğur'a buradan teşekkür ediyorum. Yüzünü en azından evlenmeden gösterdi. Ama kırgınlığım ve kızgınlığım kendime. Çünkü ben, çok uzun aradan sonra gerçekten birine inandım ve güvendim. Daha önce çok kötü bir deneyimim vardı. Onda da böyle bir tecrübe edinmiştim. Sadece kendime kırgın ve kızgınlığım olduğu için ağladım" ifadelerini kullandı.

Daha önce başında talihsiz bir evlilik geçtiğini de açıklayan Duygu evliliğinin ilk günlerinde dayak yediğini söyledi. Duygu "Ailemin onaylamadığı bir evlilikti. Çok dayak yedim, uzun süre şiddet gördüm. Evlendiğim kişinin sabıka kayıtları varmış onları sonradan öğrendim. Evim ve arabam vardı onlar da gitti ve beni dolandırdı. Benden ayrıldıktan 14 gün sonra ise en yakın kız arkadaşımla evlendi. Kimseye güvenmemek gerekli anneniz, babanız dışında kimseye güvenmeyin" dedi.

Anlattıkları ardından şeflerde Duygu'ya destek verirken sosyal medyadan da Duygu'ya binlerce destek mesajı geldi.

DUYGU'NUN ESKİ EŞİ VE EN YAKIN ARKADAŞI ESRA EROL'A ÇIKTI!

MASTERCHEF DUYGU'NUN ESKİ EŞİ KİMDİR?

Masterchef Duygu'nun eski eşinin Orhan Gül olduğu biliniyor.