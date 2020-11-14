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Masterchef ekşili çorba nasıl yapılır? Ekşili çorba tarifi ve malzemeleri

Masterchef'in 14 Kasım Cumartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılardan istenen 'ekşili çorba' merak edilenler arasına girdi. Peki, Masterchef ekşili çorba nasıl yapılır? Ekşili çorba tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Masterchef ekşili çorba nasıl yapılır? Ekşili çorba tarifi ve malzemeleri

Masterchef ekşili çorba nasıl yapılır? Ekşili çorba tarifi ve malzemeleri | Masterchef'in 14 Kasım Cumartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılardan istenen 'ekşili çorba' merak edilenler arasına girdi. Peki, Masterchef ekşili çorba nasıl yapılır? Ekşili çorba tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

EKŞİLİ ÇORBA NASIL YAPILIR? 

Dövmeyi bir akşam önceden ıslatın.

Çorbayı yapacağınız zaman buğdayları haşlayıp mercimek ve nohutla birlikte pişirin.

Çorbada kullanacağınız sebzeleri yıkayıp doğrayın ve tencereye ilave edin.

Kuru soğanı tencerede kavurup çorbaya ilave edin.

Salça, nane ve pul biberle çorbanın sosunu hazırlayın.

Sumak ekşisini ve tuzunu da ekleyip sosu çorbaya ilave edin.

Keçi peyniriyle birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

EKŞİLİ ÇORBA MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı dövme buğday
  • 1 çay bardağı mercimek
  • 1 çay bardağı haşlanmış nohut
  • 3 adet kuru soğan
  • 6-7 diş sarımsak
  • Tereyağı
  • Kuru nane
  • Tuz
  • Sumak ekşisi
  • 1-2 demet semizotu ya da 750 gram pancar sapı ya da 2-3 adet patlıcan
     
Onur Çelik
Spor Editörü


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