Masterchef ekşili çorba nasıl yapılır? Ekşili çorba tarifi ve malzemeleri | Masterchef'in 14 Kasım Cumartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılardan istenen 'ekşili çorba' merak edilenler arasına girdi. Peki, Masterchef ekşili çorba nasıl yapılır? Ekşili çorba tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

EKŞİLİ ÇORBA NASIL YAPILIR?

Dövmeyi bir akşam önceden ıslatın.

Çorbayı yapacağınız zaman buğdayları haşlayıp mercimek ve nohutla birlikte pişirin.

Çorbada kullanacağınız sebzeleri yıkayıp doğrayın ve tencereye ilave edin.

Kuru soğanı tencerede kavurup çorbaya ilave edin.

Salça, nane ve pul biberle çorbanın sosunu hazırlayın.

Sumak ekşisini ve tuzunu da ekleyip sosu çorbaya ilave edin.

Keçi peyniriyle birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

EKŞİLİ ÇORBA MALZEMELERİ