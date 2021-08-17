Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin iddialı isimleri arasında bulunan Eren Kaşıkçı merak edildi. Bu kapsamda Masterchef Eren kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Eren Kaşıkçı İnstagram hesabı nedir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen inbternet kullanıcıları arama yapmaya başladı. İşte Masterchef Türkiye yarışmacısı Eren Kaşıkçı'nın hayatına ilişkin detaylar...

MASTERCHEF EREN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Eren Kaşıkçı 32 yaşında ve yarışmaya Çanakkale Gökçeada'dan katılıyor. Aslen Tokatlıdır. Evli ve bir çocuk sahibidir. Sörf otelinde şeflik yapıyor.

EREN KAŞIKÇI İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Eren Kaşıkçı'nın Instagram hesabı @kizilsakalinmutfag'dır.