TV 8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de ana kadro belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın yeni sezonunda ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Hasan Biltekin oldu. Peki Masterchef Hasan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hasan Biltekin İnstagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF HASAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirli. 184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer alan Hasan Biltekin, Nevşehir Belediyespor’un mutfak şefliğini yapmaktadır.

Hasan Biltekin, genç yaşına rağmen çok sayıda yemek yarışmasına katılmış ve bu yarışmalardan çok sayıda madalya ile kupa almıştır.

MasterChef'e 2 kez katılan Hasan, geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti. Bu yıl MasterChef ana kadroya 10. Yarışmacı olarak girmeye hak kazanan Hasan’ın nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

HASAN BİLTEKİN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Masterchef Türkiye'nin ana kadroya giren onuncu yarışmacısı Hasan Biltekin'in Instagram hesabı: @hasanbiltekinnn'dir.