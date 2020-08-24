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MasterChef evi nerede? Evde hangi yarışmacılar kalıyor? Mehmet şef duyurdu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te bu sezon pandemi sebebiyle bazı farklılık olacağı açıklandı. Mehmet Şef yaptığı açıklamada bu yıl ilk kez MasterChef evi olacağını duyurdu. Detaylar haberimizde...

MasterChef evi nerede? Evde hangi yarışmacılar kalıyor? Mehmet şef duyurdu!

Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması MasterChef bu yılda büyük yankı uyandıracak.  Lezzet, rekabet ve eğlencenin buluştuğu programda her akşam birbirinden enfes tarifler yapılıyor. arışmada bazı yeniliklerin de yaşanacağı duyuruldu. 

Mehmet Şef yaptığı açıklamada bu yıl ilk kez olarak MasterChef evi olacağını duyurdu.

MasterChef evi nerede? Evde hangi yarışmacılar kalıyor? Mehmet şef duyurdu!

MASTERCHEF EVİ NEREDE?

Yarışmacılar bu yıl ilk kez MasterChef evinde kalacaklar. Yarışma sürecinde ana kadro bu evden yarışmaya katılacak. MasterChef evi hakkında henüz detaylar paylaşılmadı. 

Masterchef 'te bu yıl Kızlar Evi ve Erkekler Evi olduğu belirtildi. Tüm yarışmacılar erkekler ve bayanlar olarak iki ayrı evde yaşamaya başladılar. Yarışma bitenede kadar bayanlar Kızlar Evi'nde erkekler ise Erkekler Evi'nde yaşayacaklar.

MasterChef evi nerede? Evde hangi yarışmacılar kalıyor? Mehmet şef duyurdu!

 

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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