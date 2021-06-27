TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef'te yarışmacılar hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Ferhat Arıcan, Masterchef Türkiye'de bir üst tura çıkmak için ter döktü. Bu kapsamda Masterchef Ferhat Arıcan kimdir? Mesleği ne? | Ferhat Arıcan instagram hesabı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Bizde Ferhat Arıcan'a ilişkin detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF FERHAT ARICAN KİMDİR?

Ferhat Arıcan özel sektörde çalışıyor.

Genel müdürlük yapan Ferhat Arıcan, eleştiri almaktan çekinmiyor.

Ferhat Arıcan, kızı ve eşi ile MasterChef Türkiye'ye geldi. Et yemeklerini çok seviyor ve kendini bu alanda daha iyi buluyor. Kendisinin yaşı paylaşılmadı. Kremalı mantarlı tavuk ile yarıştı. Yanında da makarna hazırladı.

FERHAT ARICAN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Masterchef Türkiye'nin 27 Haziran Pazar günkü bölümünün ilk yarışmacısı olan Ferhat Arıcan'ın Instagram hesabı bulunmuyor.