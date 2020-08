Masterchef ilk sezon birincisi kim? Türkiye'de ilk kez 2011'de Show Tv'De 2018'den beri ise TV 8'de ekranlara gelen İngiltere kökenli yarışma programı MasterChef'in ilk sezon birincisi merak ediliyor. Peki Masterchef ilk sezon birincisi kim? Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF İLK SEZON BİRİNCİSİ KİM?

MasterChef Türkiye ilk olarak 2011 yılında Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. O dönem yalnızca 1 sezon Show Tv'de yayınlanan programın birincisi Muzaffer adlı bir yarışmacı olsa da MasterChef, TV 8 ekranlarında fenomen olmayı başardı.

TV 8'de 2018 yılında ekranlara gelen ilk sezonun birincisi Uğur Kardaş olmuştu.

Şeflerin oylamasıyla an be an puanlanan final etabında, Uğur ve Kerem belirli bir noktaya kadar eşit puanlarla hareket etmişti. Son olarak ise Kerem ve Uğur canlı yayında imza yemeklerini yapmıştı. O ana kadar yarışma boyunca öğrendiklerinin bir ifadesi olacak olan son yemek, sunumuyla ve tadıyla en iyi puanı almak için yarışmıştı.

Kerem'in 47, Uğur'un 44 puana sahip olduğu an itibariyle imza yemekleriyle değerlendirilmeye başlanan yarışmacılar, son puanlarını almışlardı. Buna göre, imza yemeğiyle birlikte Kerem 68, Uğur ise 69 puan alarak yarışmayı tamamlamışlardı.

Böylelikle Uğur Kardaş, Masterchef 2018'de 100 bin liralık büyük ödülü kazanan isim olarak şampiyonluk unvanını elde etmişti.

UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2018'in iki yarışmacısı Kerem ile Uğur'un kıyasıya bir mücadeleye girmişti.

MasterChef ilk sezon birincisi Uğur Kardaş olmuştu.

MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur. Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.

MASTERFCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.