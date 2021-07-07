MasterChef Türkiye'nin 7 Temmuz Çarşamba günkü bölümünde izleyici şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yarışmaya, MasterChef Junior yarışmacısı Kayra konuk oldu. MasterChef Junior Kayra'nın görülmesi üzerine birçok internet kullanıcısı MasterChef Junior Kayra kimdir? | MasterChef Junior Kayra'nın babası Bahri kimdir? sorularının yanıtına ulaşmak için araştırma yapmaya başladı. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF JUNİOR KAYRA KİMDİR?

MasterChef Junior'da yarışan Kayra, yeni sezona aday olarak katılan babasına destek olmak için programa konuk oldu.

Acun Ilıcalı'nın kurduğu EXXEN isimli dijital platformda ekrana gelen MasterChef Junior'da çok sayıda aday arasından seçilen Kayra Can Özkan saçlarıyla dikkatleri çekmişti. Yarışmaya Antalya'Dan katılan Kayra, saçına MasterChef logosu yaptırmıştı.

MASTERCHEF JUNİOR KAYRA'NIN BABASI BAHRİ KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın kurucusu olduğu EXXEN isimli dijital platformda yayınlanan MasterChef Junior yarışmacısı Kayra'nın babası Bahri, MasterChef Türkiye'nin 7 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan bölümünde ilk kez jüri karşısına çıktı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE GÜLÜMSETEN ANLAR!

İzleyicinin bölümlerini merakla beklediği MasterChef Türkiye'de 10 dakika gibi kısa bir süre için de olsa jüri değişikliğine gidiliyor. MasterChef Türkiye izleyicisi için tam bir sürpriz olan bu gelişme izleyiciyi gülümsetti.

MasterChef Türkiye'ye babasının yarışmacı olarak katılması üzerine MasterChef Junior yarışmasından Kayra, 10 dakikalığına jüri oluyor.

Kayra’nın “Hadii biraz daha hızlı olabilirsin” sözleri ve aldığı "Gel, kolaysa sen yap" yanıtı gülümsetti.