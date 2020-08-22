MasterChef keçi peynirli ıspanak salatası nasıl yapılır? Malzemeleri?
Televizyon ekranlarının en lezzetli tariflerinin yarıştığı MasterChef'te bu akşam şefler, yarışmacılardan keçi peynirli ıspanak salatası yapmalarını istedi. Peki keçi peynirli ıspanak salatası nasıl yapılır? Malzemeleri? Detayları haberimizde...
Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen MasterChef'te bu akşam şefler, yarışmacılardan keçi peynirli ıspanak salatası yapmalarını istedi. Peki keçi peynirli ıspanak salatası nasıl yapılır? Malzemeleri? Detayları haberimizde...
KEÇİ PEYNİRLİ ISPANAK SALATASI NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 1 paket mini ıspanak
- 1 adet ekşi yeşil elma
- 100 gr keçi peyniri
- Ceviz
- Frenk soğan
- Zeytinyağı
- Limon
TARİFİ
- Mini ıspanakları yıkadıktan sonra bir kabın içinde güzelce yağ ve limonluyoruz. Sonrasında tabağın ortasına yüksek bir şekilde koyuyoruz.
- Elmayı ince dilimler halinde kesip dairesel biçimde tabağa diziyoruz.
- Keçi peynirini küp kesip ceviz ile birlikte süslüyoruz.
- İsterseniz salatanıza cherry domates ve frenk soğan ile renklendirebilirsiniz.