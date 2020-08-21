MasterChef köz patlıcan çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri? Yapılışı?
MasterChef'te yeni sezon tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmacılar bu akşam ödül oyununda çorba olarak, köz patlıcan çorbasını seçtiler. Bizde sizler için tarifi ve yapılışını derledik.
MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde kız ve erkek takımlarına ayrıldılar. Takımlardan biri çorba olarak köz patlıcan çorbası yapmayı tercih etti. Köz patlıcan çorbası nasıl yapılır? Detaylar haberimizde yer alıyor...
KÖZ PATLICAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 3 adet patlıcan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- 5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber
- 1 diş sarımsak
- 1/8 demet dere otu(ince kıyılmış)
YAPILIŞI
- Patlıcanları közleyin.
- Tereyağını çorba tenceresinde eritin ve unu hafifçe kavurun.
- Közlenmiş patlıcanları küp küp doğrayın. Kavrulan unla beraber patlıcanları çevirin. Dövülmüş sarımsağı da ilave edin.
- Suyu yavaş yavaş ilave edin ve hafif kaynayınca sütü ilave edip karıştırın.
- Bir taşım kaynatın ve tuzu, karabiberi ilave edip dilerseniz incecik kıyılmış dereotlarıyla çorbanızı lezzetlendirin. Afiyet olsun.