MasterChef köz patlıcan çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri? Yapılışı?

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde kız ve erkek takımlarına ayrıldılar. Takımlardan biri çorba olarak köz patlıcan çorbası yapmayı tercih etti. Köz patlıcan çorbası nasıl yapılır? Detaylar haberimizde yer alıyor...

KÖZ PATLICAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

3 adet patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber

1 diş sarımsak

1/8 demet dere otu(ince kıyılmış)

YAPILIŞI