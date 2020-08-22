MasterChef kuzu küşleme nasıl yapılır? Küşleme nedir?

Televizyon ekranların sevilen yarışması MasterChef'te yarışmacılar bu akşam kuzu küşleme yapacaklar. Bu lezzetli yemeğin tarifine ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

KÜŞLEME NEDİR?

Koyunların omurga bölümünde uzunlamasına bulunan ete küşleme denir. Bir koyundan en fazla 100 ila 150 gram arasında et çıkarılabilir. Az miktarda çıkmasına rağmen doyurucu ve iyi bir kebap malzemesi için elverişlidir. Sinir içermediği için son derece yumuşak ve kolay yenebilecek bir kıvamda olup pişirmek için ideal bir yapıya sahiptir.

KUZU KÜŞLEME NASIL YAPILIR?

Küşleme yapmak için öncelikle etin kebap yapımına hazır hale getirilmesi gerekir. Kasaplarda bu işlem gerçekleştirilir. Et hayvandan çok az miktarda çıkarıldığı için önceden kasaba sipariş verilmesi ve hazırlatılmasında yarar vardır. Etin küçük kuşbaşı şeklinde doğranmamasına ve iri parçalar halinde kesilmesine de dikkat etmek gerekir. Böylelikle etin suyunu tutması sağlanır. Bonfile bölümünün elde edilmesinden sonra ise yemeğin lezzetini arttıracak olan soslar ve baharatlar hazırlanır.

Küşleme marinasyon süreci sosun tüm ete yayılması ve işlemesi açısından önemlidir. Bu nedenle sosu oluşturduktan sonra eti 1 saat boyunca sosun içinde bekletmek gerekir. Fazla zaman yoksa ya da yemek için sabırsızlanıyorsanız en az 10 dakika olmak üzere daha kısa süre bekletilebilir. Et marine ediliyorken yanında servis edilecek diğer tatlar pişirilebilir. Daha sonra ise etin pişirilme süreci başlar.

Küşlemeyi pişirirken farklı yöntemler izlenebilir. Marinasyon işlemi yapılarak sonrasında iki tarafının da 10 dakika pişirilmesi ideal bir yöntemdir. Marine etme yöntemini seçtiyseniz yaptığınız harç ile eti birleştirdikten sonra 4-5 saat süre ile buzdolabında bekletmek yemeğin lezzetinin artması yönünden yararlıdır. Ancak isteğe göre mangalda pişirilmesi tercih edilebilir.