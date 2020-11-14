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Masterchef marul cacığı nasıl yapılır? Marul cacığı tarifi ve malzemeleri

Masterchef'in 14 Kasım Cumartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılardan istenen 'marul cacığı' merak edilenler arasına girdi. Peki, Masterchef marul cacığı nasıl yapılır? Marul cacığı tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Masterchef marul cacığı nasıl yapılır? Marul cacığı tarifi ve malzemeleri

Masterchef'in 14 Kasım Cumartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılardan istenen 'marul cacığı' merak edilenler arasına girdi. Peki, Masterchef marul cacığı nasıl yapılır? Marul cacığı tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

MARUL CACIĞI NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içine marulumuz hariç diğer tüm malzemeleri koyalım ve karıştıralım. Az miktarda su ekleyelim ve karıştıralım.Ardından marulları ister ince ince doğrayıp, ister kalın doğrayıp, kabımıza ekleyelim. Afiyet olsun...

MALZEMELERİ 

  • Marul yada kıvırcık
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Bir kaç diş ezilmiş sarımsak
  • Yoğurt
  • Tuz, pul biber(nane de ekleyebilirsiniz)
  • Nane
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Onur Çelik
Spor Editörü


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