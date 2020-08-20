Televizyon izleyicisinin yoğun ilgi gösterdiği MasterChef'te heyecan giderek artıyor. Mavi takım ve Kırmızı takımdan oluşan 16 kişilik kadroda birbirinden yetenekli isimler şeflere yemeklerini beğendirebilmek için büyük mücadele gösteriyor. MasterChef 2020 takipçileri ise sert tavırlarıyla bilinen Mehmet Yalçınkaya’nın parmakları ile ilgili bilinmeyen gerçeği araştırıyor. İşte tüm detaylar haberimizde...

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA’NIN PARMAKLARI NEDEN YOK?

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye’nin 3 jürisinden biridir. ‘Mehmet Şef’ Mehmet Yalçınkaya’nın, katıldığı programlarda sol elini sürekli cebinde tutması dikkati çekerek sık sık gündeme gelmektedir.

Yarışmacılara karşı izlediği tutum dolayısıyla da oldukça eleştiri konusu olan Mehmet Şef, mutfakta geçirdiği bir kaza sonucu sol elinin 3 parmağını kaybetmiş. Mehmet Şef’in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı biliniyor.