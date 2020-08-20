MasterChef ne demek? Türkçesi ne anlama geliyor? MasterClass ne demek?

Tv8 ekranlarının beğeni ile takip edilen ve reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu başladı. MasterChef Türkiye, bu yıl rekor başvuru sayısı aldı. MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda; Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturuyor.

MASTERCHEF NE DEMEK?

Master Chef, Dünya Aşçılar Federasyonu'nun seçili aşçılara vermiş olduğu bir ünvandır. Bu ünvan, yurt dışından alınmaktadır. Master Chef ünvanına sahip olabilmek için adaylar, iki aşamalı bir sınava tabi olmaktadır.

MASTERCLASS NE DEMEK?

Masterclass, belirli bir disiplinin öğrencilerine, o disiplin uzmanı tarafından becerilerin geliştirildiği herhangi bir vesileyle verilen bir sınıf, eğitimdir.Bir uygulamanın ya da bilginin, bahsi geçen konunun uzmanı tarafından karşı tarafa verilen eğitimler ışığında, eğitim alan kişinin becerilerinin geliştirilmesidir. Konu hakkında uzman olan kişi, öğrencilerine eğitim verirken; öğrenciler tarafından uygulamalı olarak izlenir ve dinlenir. Öğrenciler uzmanın yönlendirmeleri ve tavsiyeleri doğrultusunda nasıl iş yapacağını öğrenir ve uygular. Sonrasında uzmanın yorumları ışığında yapılan iş tekrar gözden geçirilir ve mükemmelliğe ulaşana kadar konunun üzerinde durulur.