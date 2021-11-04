Masterchef Pelin Zaman'ın sevgilisi kim? Gökhan Akar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Gökhan Akar'ın biyografisi...

Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalıçınkaya ve Danilo Zanna jüriliğinde hafta içi her gün ekranlarda yer alan Masterchef programı izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Programda kıyasıya rekabet eden yarışmacıların özel hayatları da yetenekleri kadar dikkat çekiyor. Yarışmacılar arasında yer alan Pelin Zaman'ın sevgilisinin ünlü isim Gökhan Akar olduğu öğrenildi. Bunula birlikte, "Masterchef Pelin Zaman'ın sevgilisi kim? Gökhan Akar kimdir? Nereli, kaç yaşında?" konu başlıkları da merak edildi. İşte Gökhan Akar'ın biyografisi...

MASTERCHEF PELİN ZAMAN'IN SEVGİLİSİ KİM? GÖKHAN AKAR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Şarkıcı Gökhan Akar, İnstagram hesabı üzerinden takipçileriyle keyifli bir soru- cevap etkinliği gerçekleştirdi. Ünlü isme Masterchef programı yarışmacılarından Pelin Zaman sorulunca "Kalbimin ta içi" yanıtını veren Gökhan Akar takipçilerini şaşırttı.

Gökhan Akar, 10 Ağustos tarihinde İzmir’de doğdu. Müzikle tanışması çocukluğuna dayanan Akar, 6 yaşında piyano eğitimi aldı ve ilerleyen yıllarda babasının orkestrasında müzisyen ve solist olarak sahne aldı.

İlkokul dönemlerinde kaleme aldığı şarkıları konservatuvar yıllarında gelişerek devam etti. Gökhan Akar, konservatuvarda öğrenci olduğu yıllarda hayata geçirdiği özel dershanede bir süre müzik eğitimi verdi ve sahne çalışmalarına devam etti.

Master eğitimi için Amerika' ya giden Akar, bir süre Los Angeles ve New York'ta yaşadı burada da eğitimine ve müzik çalışmalarına devam etti.

Türkiye ye döndükten sonra popüler sanatçıların albümlerinde şarkıları yer almaya başladı. 2012 yılında sözü ve müziğini yazdığı Felsefe single albümüyle müzikseverlere “merhaba” dedi.