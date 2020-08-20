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MasterChef sebze doğrama teknikleri nelerdir? Nasıl doğranır?

Ekranların beğenilen yarışması MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde bu akşam yarışmacılar ilk MasterClass'ın heyecanınıı yaşadı. Yarışmacılar ilk etap olarak sebze kesme teknikleriyle eğitime başladı. İşte bu tekniklere ait tüm detaylar haberimizde...

MasterChef sebze doğrama teknikleri nelerdir? Nasıl doğranır?

Televizyon ekranlarının herkes tarafından büyük bir heyecanla takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar ilk MasterClass eğitimlerini almak için toplandı. Mehmet Şef ilk olarak yarışmacılara sebze doğrama tekniklerine dair eğitim verileceğini açıkladı. 

MasterChef sebze kesim şekilleri nedir? Sebze kesim teknikleri nelerdir?

İŞTE ŞEFLERİN SEBZE DOĞRAMA TEKNİKLERİ

JULİYEN

Malzemelerin uzun ve ince şeritler halinde kesilmesine “Julienne Doğrama” diyoruz. İştah açıcı yemek tabaklarında gördüğünüz, rengarenk uzun ve ince havuçlar, biberler işte bu teknik sayesinde o kadar güzel.

MasterChef sebze kesim şekilleri nedir? Sebze kesim teknikleri nelerdir?

BRUNUAZ

En küçük doğrama tekniği: ‘’Brunoise Doğrama’’ Malzemelerin eşit ve küçük parçalar halinde olmasına dikkat edilirken, daha kolay ilerlemek için malzemeler önce julienne doğranır.

MasterChef sebze kesim şekilleri nedir? Sebze kesim teknikleri nelerdir?

PEYZEN

Sebzeleri önce gönlünüzce istenilen uzunlukta kesip, ardından küçük ve küp küp parçalar haline getirdiğiniz doğrama tekniği olarak karşımıza çıkar.

MasterChef sebze kesim şekilleri nedir? Sebze kesim teknikleri nelerdir?

VİŞİ

Havuç, kabak ve salatalıkları aslında her gün bu teknik ile doğruyorsunuz. Mükemmel süslemeler için sebzeleri halkalar şeklinde doğramaya ‘’Vichy Doğrama’’ denir.

MasterChef sebze kesim şekilleri nedir? Sebze kesim teknikleri nelerdir?

BATONNET

Kare prizma şeklindeki doğrama yöntemidir. Garnitür olarak kullanılacak olan havuç, patates, kereviz gibi sebzeler bu yöntemle doğranabilir.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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