MasterChef sebze doğrama teknikleri nelerdir? Nasıl doğranır?

Televizyon ekranlarının herkes tarafından büyük bir heyecanla takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar ilk MasterClass eğitimlerini almak için toplandı. Mehmet Şef ilk olarak yarışmacılara sebze doğrama tekniklerine dair eğitim verileceğini açıkladı.

İŞTE ŞEFLERİN SEBZE DOĞRAMA TEKNİKLERİ

JULİYEN

Malzemelerin uzun ve ince şeritler halinde kesilmesine “Julienne Doğrama” diyoruz. İştah açıcı yemek tabaklarında gördüğünüz, rengarenk uzun ve ince havuçlar, biberler işte bu teknik sayesinde o kadar güzel.

BRUNUAZ

En küçük doğrama tekniği: ‘’Brunoise Doğrama’’ Malzemelerin eşit ve küçük parçalar halinde olmasına dikkat edilirken, daha kolay ilerlemek için malzemeler önce julienne doğranır.

PEYZEN

Sebzeleri önce gönlünüzce istenilen uzunlukta kesip, ardından küçük ve küp küp parçalar haline getirdiğiniz doğrama tekniği olarak karşımıza çıkar.

VİŞİ

Havuç, kabak ve salatalıkları aslında her gün bu teknik ile doğruyorsunuz. Mükemmel süslemeler için sebzeleri halkalar şeklinde doğramaya ‘’Vichy Doğrama’’ denir.

BATONNET

Kare prizma şeklindeki doğrama yöntemidir. Garnitür olarak kullanılacak olan havuç, patates, kereviz gibi sebzeler bu yöntemle doğranabilir.