MasterChef'te geçtiğimiz pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. MasterChef 2020'ye ilk veda eden ise Sedat Tuncer oldu. Sedat'ın yerine yedek yarışmacılar arasından Sefa Okyay Kılıç geldi. Peki MasterChef Sefa kimdir? Sefa Okyay Kılıç niye geri döndü? Detaylar haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında. Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunu. Bir hafta önce Londra'dan gelmiş. Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını ve MasterChef'i kazanmaya geldiğini söyledi.

Sefa Okyay Kılıç, Londra'dan MasterChef için gelme sebebini şu sözleri ile açıklamıştı

"Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."