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MasterChef Serhat Doğramacı kimdir nereli kaç yaşında? Yemeği

MasterChef Serhat Doğramacı, iddialı konuşmaları ve başarılı yemeğiyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacılardan oldu. Masterchef rüya kadrosuna ilk olarak dahil olan isim Serhat Doğramacı'nın hayatı ve yaptığı işler merak konusu oldu. Peki MasterChef Serhat Doğramacı kimdir nereli kaç yaşında? Yemeği neydi?

MasterChef Serhat Doğramacı kimdir nereli kaç yaşında? Yemeği

MasterChef Serhat Doğramacı kimdir? sorusu merakla araştıtılıyor.  MasterChef Türkiye 2020'de kıyasıya rekabet başladı. Binlerce kişi arasından seçilen ve 3'lü düelloyu kazanan yarışmacılar şimdi de Masterchef 2020 kadrosuna girmek için birbirleriyle yarışıyorlar. 2020 yılında Masterchef'in rüya kadrosuna katılan ilk isim başarılı yemeği ile Serhat Doğramacı oldu. Peki MasterChef Serhat Doğramacı kimdir nereli kaç yaşında?

MasterChef Serhat Doğramacı kimdir nereli kaç yaşında? Yemeği

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı,  yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı. 

Serhat Doğramacı MasterChef'in ilk sezon birincisi Uğur Kardaş'a benzetildi.

 

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI ÜST TURA GEÇTİ Mİ?

Serhat Doğramacı Masterchef'in en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyordu ve yarışmada ilk yarışmada Masterchef 2020 ana kadrosuna girmeyi başardı.

Instagram hesabı: dogramaciserhat

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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