TV 8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin 4. sezonunda yarışan Temmuz Uğur Yıldız izleyicilerin dikkatini çekti. Bu kapsamda Masterchef Temmuz Uğur Yıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Temmuz Uğur Yıldız instagram hesabı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Temmuz Uğur Yıldız'a ilişkin ayrıntılar...

TEMMUZ UĞUR YILDIZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Türk dizi oyuncusu ve yönetmen yardımcısı Temmuz Uğur Yıldız, 5 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Yıldız, lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve iletişim Bölümü’nde tamamladı.

Temmuz Uğur Yıldız ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde de oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

İlk olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Kanıt adlı dizide stajyer olarak rol alan Temmuz Yıldız, sonrasında Behzat Ç. adlı dizide de görev almıştır. Ardından Pis Yedili dizisinde görev alan Temmuz Yıldız, sonrasında Güneşin Kızları ve Paramparça dizilerinde de görev almıştır. Sevilen dizi Hayat Bazen Tatlıdır'ın 'Tarhan'ı Temmuz Uğur Yıldız, 2017 yılında ise Kalbimdeki Deniz dizide Yosef rolünde yer almıştır.

Genç oyuncu Temmuz Yıldız, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı adlı dizide rol almıştır.

Temmuz Uğur Yıldız 1.83 cm boyunda ve 78 kilodur.

TEMMUZ UĞUR YILDIZ İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Temmuz Uğur Yıldız'ın instagram kullanıcı adı: @Temmuzyildiz'dir.

Yıldız'ın 76 bin takipçisi bulunmaktadır.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezonda aynı şekilde devam edecek.