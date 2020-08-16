MasterChef Türkiye 15 Ağustos kazananı kim oldu? Finale kalan isim kim?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam yine heyecan dolu anlar yaşandı. Şeflerin beğenisini kazanmak için mücadeleyi sürdüren yarışmacılar, tüm hünerlerini sergiledi. İşte MasterChef Türkiye'de 15 Ağustos Cumartesi akşamı yaşananlar tüm detaylarıyla haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BU AKŞAM KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam yine finalist olmak isteyen yarışmacılar en lezzetli ve gösterişli yemeği yapmak için kıyasıya mücadele etti. Şefler bu akşam ilk turda, yarışmacılardan Osmanlı mutfağının sevilen yemeği mutancanayı pişirmelerini istedi. İlk turda son 6 ya kalan isimler; Çağla, Büşra, Arem, Levent, Ebru ve Celal oldu.

Yarışmacılardan ikinci turda işe işkembeyi öne çıkaran bir tarif hazırlamaları istendi. Ebru yemeğini yetiştiremediği için son turda değerlendirmeye alınmadı. MasterChef Türkiye'de bu akşamki finalist ise Celal oldu.

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs’tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı.

Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.