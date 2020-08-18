MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dün akşam, son 16’ya kalan yarışmacılar, MasterChef’in ilk kaptanlık oyunu mücadelesini vermişti. Aksiliklerin yaşandığı, yedi yarışmacının yemeği çıkaramadığı oyunda kaptanlığı Tanya hak etmişti. Dün akşam belirlenen Mavi takım ile Kırmızı takım, bu akşam MasterChef 29. bölümde ilk defa takım oyunu oynadılar.

Her hafta bir elemenin yaşanacağı MasterChef’te dokunulmazlık oyunu oldukça önemli sayılıyor. Büyük heyecan ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı yeni bölümde MasterChef 2020’de ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyunu bu akşamki bölümde yaşandı. Şeflerin verdiği zorlu menüde yer alan yemekleri en doğru şekilde hazırlayan takım, dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlık oyunu kazanan takım galibiyeti elde etmiş sayıldı. İlk haftanın takım kaptanları ise Mavi takım için Tanya, Kırmızı takım için ise Ayyüce olmuştu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli oldu. Jüri üyeleri Parfe tarifinin birincisi olarak Kırmızı takımı seçti. Baklava böreği için ise Mavi takım beğenildi. Soğuk kabak çorbasını en iyi yapan takım Mavi takım oldu. Ana yemekte birinci olan takım Kırmızı takım olurken; salatada ise Mavi takım beğenildi. Böylelikle dokunulmazlığın sahibi Mavi takım olmuş oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyunu için kırmızı takım yarıştı. MasterChef jüri üyesi Mehmet Şef yarışmacılardan, bu bölümde kabak çekirdekli irmik helvası yapılmasını istedi.

Bu akşam bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim ise Duygu oldu. Kazanan isim Duygu,kurallar gereği bir arkadaşını elemeye yolladı. Duygu'nun seçtiği isim olan Celal, MasterChef'in eleme turuna giden ilk ismi oldu.