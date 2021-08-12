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MasterChef Türkiye 2021 ana kadroya kim girdi?

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya kimin girdiği merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam belli olan ana kadroda yer alan isimleri haberimizde yer verdik. MasterChef Türkiye 2021 ana kadroya kim girdi? sorusunun yanıtı haberimizde...

MasterChef Türkiye 2021 ana kadroya kim girdi?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan jüri üyeliğini Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yaptığı MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları arasından ana kadroya giren isimlerin kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde MasterChef Türkiye 2021 ana kadroya kim girdi? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 ANA KADROYA KİM GİRDİ?

TV8 ekranının en sevilen yarışma programı olan  MasterChef Türkiye 2021 sezonunda 3'lü düellolar bitmiş ve üst tura çıkan yarışmacılar ise final turlarına ana kadro mücadelesi veriyordu. Yeni sezonda yemek yapacak yarışmacılar bir bir açıklandı işte o isimler:

- Fatma Polat 

- Milhan Erdem

- Dilara Başaran 

- İbrahim Cingözler

- Tunahan Ak

- Şükrü

- Hamza

- Burcu

- Görkem

MasterChef Türkiye 2021 ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini Danilo Zanna aldı.

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