MasterChef Türkiye 21 Ağustos ödülü ne? Ödül oyununu kim kazanacak? Neler yaşandı?

Tv8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele devam ediyor. MasterChef Türkiye'de bu akşam takımlar ödül oyunu için karşı karşıya gelecekler. Dün MasterClass eğitimi alan yarışmacılardan, bu akşam ise 5 adet vejeteryan yemeği yapmaları istenecek. En iyi tabağı çıkaran takım ödül oyununun kazananı olacak.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef ödül oyununu kazanan takımın hangisi olduğu açıklanmadı. Açıklandıktan sonra sizlerle paylaşıyor olacağız.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNDA NELER VAR?

MasterChef Türkiye'de bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyunu takımlar karıştırılarak oynanıyor. Takımlar karıştıktan sonra sayıca fazla olan ekipten yarışmasını istemedikleri kişilerin isimleri yazmaları isteniyor.

Takımlardan 5 çeşit vejetaryan yemek yapılması istendi. Takımlar yemekleri çıkardıktan sonra şefler tarafından oylanacak.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANMIŞTI?

Şef jüriler, yarışmacılar arasında yapılan ilk eleme sonucu Uğur, Barbaros, Berk ve Serhat'ı seçtiler. Ardından seçilen 4 yarışmacı kendi arasında rekabet etti ve Serhat MasterClass ödülünün sahibi oldu. Serhat'a bıçak seti hediye edildi.