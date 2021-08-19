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MasterChef Türkiye ana kadroya kim girdi 18 Ağustos? MasterChef Türkiye 2021'de 14. yarışmacı kim oldu?

MasterChef'te 14. ana kadro belli oldu. 16 kişilik ana kadro için MasterChef Türkiye 2021'de mücadele devam ediyor. Peki MasterChef Türkiye ana kadroya kim girdi 18 Ağustos? MasterChef Türkiye 2021'de 14. yarışmacı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MasterChef Türkiye ana kadroya kim girdi 18 Ağustos? MasterChef Türkiye 2021'de 14. yarışmacı kim oldu?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğuna oturduğu TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma MasterChef Türkiye 2021'de Üçüncü final turu haftasında ana kadroya kimin girdiği merak ediliyor. MasterChef Türkiye ana kadroya kim girdi 18 Ağustos? MasterChef Türkiye 2021'de 14. yarışmacı kim oldu? Sorularının yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROYA KİM GİRDİ 18 AĞUSTOS? MASTERCHEF TÜRKİYE 2021'DE 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

Son olarak MasterChef Türkiye'de  Rabia ile Mert son 2'ye kalmış ve ana kadroya ise Mert girmişti. Yarışmacılar geçtiğimiz akşam sac tava yemeği yaparak birbirleriyle mücadele ettiler. Yemeği en iyi yapan 6 isim; Safanur, Yiğit, Pelin, Suzan, Emre, Hüsnü yaratıcılık turuna yükseldi. Safanur ile Pelin son 2'ye kalırken ana kadroya giren isim ise Safanur oldu.

MasterChef Türkiye ana kadroya kim girdi 18 Ağustos? MasterChef Türkiye 2021'de 14. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 YARIŞMACILARI 

MasterChef 2021 kadrosu: Fatma Polat , Milhan Erdem, Dilara Başaran , İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Şükrü, Hamza, Burcu, Görkem, Hasan, Eren, Mert, Tahsin, Safanur oldu.

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