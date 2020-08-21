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MasterChef Türkiye Berk kimdir? Berk İlter kaç yaşında? Nereli?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te dün akşam ilk MasterClass eğitimi verildi. Ödül oyununda son ikiye kalan isimlerden biri de yarışmacı Berk oldu. MasterChef Berk'in hayatı ve kariyeri hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

MasterChef Türkiye Berk kimdir? Berk İlter kaç yaşında? Nereli?

3. sezonuyla da büyük bir ilgi gören beğenilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de adını son 16'ya yazdırmayı başaran isimlerden biri olan Berk İlter, son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan isimlerinden biri oldu. Peki Berk İlter kimdir? Merak edilen soruların cevapları haberimizde yer alıyor.

MasterChef Türkiye Berk kimdir? Berk İlter kaç yaşında? Nereli?

MASTERCHEF BERK İLTER KİMDİR?

Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye’nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.

MasterChef Türkiye Berk kimdir? Berk İlter kaç yaşında? Nereli?

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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