Masterchef Türkiye'de Alinazik bilmecesi! Yarışmacıların yöntemleri Mehmet ve Somer Şef'i şaşırttı! "Ben anlamadım onu"

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Ana kadroda yarışmak için kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Final Turu'nda şef adayları en güzel lezzeti şeflere tattırmak için tüm yeteneklerini bir kez daha sergiledi.

Yarışmacıların Alinazik yapacağının açıklanmasının ardından heyecan başladı. Yarışmacılar farklı tekniklerle yemek yapmaya çalıştı.

Somer Şef, yarışmacıların neler yaptıklarını kontrol ettikten sonra Mehmet Şef, yarışmacıların durumunu sordu.

SADECE 4 KİŞİ MANGAL İSTEDİ

Somer Şef, kendisini şaşırtan bir durum olduğunu belirterek yarışmacıların farklı şekilde yemek yaptığını söyledi. Somer Şef, "Herkes farklı ama genelde kuşbaşı üzerine gidiyorlar. Ama beni şaşırtan şu mangal sadece 4 kişi istedi" dedi.

Bunun üzerine değerlendirme yapan Mehmet Şef, "Diğerleri nerede yapacak?" diye sordu. Somer Şef bunun üzerine, "Ocağın üzerinde közlüyorlar, tavada yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

TAVADA KUŞBAŞI YAPILMASI ŞAŞIRTTI

Mehmet Şef yarışmacıların eti nerede pişireceğini sorunca Somer Şef, "Tavada yapıyorlar. Biz 'Kuşbaşı yapacağız' diyorlar. Kuşbaşı yapanlar tavada yapıyor. Kebap yapan zaten sadece iki kişi var. Kıyma yapan yok. Kuşbaşı yapan var. İki kişi bildiği kadarıyla kebap yapıyor. Gerisi hepsi kuşbaşı yapıyor ama ondan daha şaşırtıcısı çoğu tavada kuşbaşı yapıyor" dedi.

Mehmet Şef bunun üzerine, "Ben anlamadım onu hiç. Tavada gördün mü sen pişireni?" diye konuştu.

"ONU DA AFFEDERİM AMA..."

Somer Şef, "Yapar, yapılır. Yapılmaz diye bir şey yok ama daha çok beğendi tekniğidir o tavada yapılan. Hele ki onu da affederim, onu da anlarım ama kömür varken, kömür veriyorken ocağın üzerinde patlıcanları yapmak..." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şef olay bir çıkış yaparak, "Allah'tan kimse fırında yapmıyor" dedi.

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