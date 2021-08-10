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MasterChef Türkiye'de büyük şanssızlık! Mehmet Şef'e denk geldi, yarışmacı gözyaşlarına boğuldu!

Geçtiğimiz akşam yayınlanan Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacı Samet'in yemeğinden taş çıktı. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın bulduğu taşı gören yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.

TV8 ekranlarında yayınlanan jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümünde ana kadro seçimlerinin yapıldı. Ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk turda deniz mahsüllü niyokki yemeği yaptı.

YEMEKTEN TAŞ ÇIKTI

Verilen sürede yemeklerini tamamlayan yarışmacıların tezgahlarına giderek tadım yapan şeflerden Mehmet Yalçınkaya'nın tattığı tabaktan ise kum çıktı. Şef Mehmet Yalçınkaya, ağzına gelen kum tanesini diğer şeflere gösterdi. Talihsiz yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.

Ardından şefin yemekten çıkanın kum değil taş olduğunu belirtmesi üzerine yarışmacı adeta yıkıldı. Samet'i ise birlikte yarıştığı rakipleri teselli etmeye çalıştı. MasterChef'in ilk turunda yemeğinden kum çıkan Samet, bir üst tura kalamadı.

MasterChef Türkiye'de büyük şanssızlık! Mehmet Şef'e denk geldi, yarışmacı gözyaşlarına boğuldu!MasterChef Türkiye'de büyük şanssızlık! Mehmet Şef'e denk geldi, yarışmacı gözyaşlarına boğuldu!

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