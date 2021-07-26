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  3. MasterChef Türkiye'de diskalifiye! Yarışmacı büyük talihsizlik yaşadı!

MasterChef Türkiye'de diskalifiye! Yarışmacı büyük talihsizlik yaşadı!

Geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de yarışmacı Oktay Uğur'un teri açtığı hamura damlaması sonucu diskalifiye edildi.

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı TV8 ekranlarında yayınlanan üçlü düelloların başladığı fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de bir diskalifiye yaşandı.

TERİ HAMURA AKTI

Dün akşam yayınlanan bölümde şeflerin istediği erişteyi yapmak için hamur yoğuran yarışmacı Oktay Uğur, yarışma heyecanından ve stüdyodaki spotlar sebebiyle terledi. O esnada yarışmacının teri yoğurduğu hamura karıştı.

FARK EDEN MEHMET ŞEF OLDU

Yarışmacının aşırı terlediğini fark eden Mehmet Yalçınkaya şüphelenerek kayıtları inceledi. Bu konuda sürekli olarak Oktay Uğur'u uyaran dikkatli şef, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını gördü.

MasterChef Türkiye'de diskalifiye! Yarışmacı büyük talihsizlik yaşadı!

DİSKALİFİYE OLDU

Hijyenik sıkıntı olduğu gerekçesiyle şef, yarışmacının yemeğini tadılmayacağının belirtmesinin ardından Oktay Uğur yarışmadan diskalifiye edildi.

MasterChef Türkiye'de diskalifiye! Yarışmacı büyük talihsizlik yaşadı!MasterChef Türkiye'de diskalifiye! Yarışmacı büyük talihsizlik yaşadı!

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