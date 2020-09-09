Masterchef Türkiye'de Mehmet Şefin sözleri Furkan'ı göz yaşlarına boğdu

Masterchef Türkiye'de yeni haftanın ilk takım oyunu dün akşam oynandı. Oyunda esnaf lokantası menüsü yapan iki takımdan kazanan Kırmızı takım oldu. Oyunu kaybeden kırmızı takım dokunulmazlık için ter döktü.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı kazanmak için bir kez daha yarıştı. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Somer Şef'in tarifi olan ördek gözleme yemeğini yapmasını istedi.

Sekiz yarışmacının mücadele ettiği eleme menüsünde 5 yarışmacı tabağını yetiştirdi. Tabağını yetiştiremeyen Ayyüce, sunuma çıkmadı ancak tabağını tamamlayamayan Furkan ise yaptığı yemekle şeflerin karşısına çıktı.

Somer şefin imza yemeği olan tarifin dağıldığını gören Mehmet Şef ise sinirlerine hakim olamadı. Furkan'a kızan Şef Yalçınkaya, "Bu ne böyle? Sen nasıl getirebiliyorsun böyle şef yemeğini buraya? Yapamadıysan getirme. Ayyüce gibi 'Yok' de. Şeflere saygısızlık olmasa ben bu tabağı tatmam bile" sözleriyle sert çıktı.

Mehmet Şef'in sert eleştirilerin ardından gözyaşlarını tutamayan genç yarışmacı Furkan, yemeğini diğer şeflere tattırmadan yerine geçti.

Mehmet Şef'in sözlerinin ardından kendine gelemeyen Furkan, gözyaşları içinde izin isteyerek stüdyodan çıktı.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Öte yandan diğer yemeklerin tadına bakan şefler, en iyi üç tabak olarak Esra, Emir ve Berker seçti. Son olarak şeflerin verdiği karar doğrultusunda en başarılı tabak Berker'inki olarak belirlendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Berker, haftanın ilk eleme adayı olarak Duygu'nun adını söyledi.İkinci adayın belirlenmesi için takımda yapılan oylamada ise Emir, Ebru ve Furkan 4'er oy alarak en fazla eleme oyu alan isimler oldu. Bu durumda şefler takım kaptanından eleme potasına gidecek ismi belirlemesini istedi. Mavi takım kaptanı olan Esra ise Furkan'ı seçti ve ikinci eleme adayı Furkan oldu.