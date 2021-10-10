MasterChef Türkiye'nin şefleri Erdoğan'la buluştu! Mehmet Yalçınkaya'dan fotoğraf geldi

Erdoğan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına katılım gösterdi.

MasterChef Türkiye'nin ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu da festivalde bulundu.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen ünlü şefler fotoğraf çektirdi.

MEHMET YALÇINKAYA PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan fotoğrafı paylaşan jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, “Bugün Adana lezzet festivalindeydik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma fırsatı bulduk. Harika bir söyleşi, tadımlar yaptık. Adana halkının ilgisi ve sıcaklığı bambaşka. Teşekkürler Adana” notunu da ekledi.