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MasterChef Türkiye'nin şefleri Erdoğan'la buluştu! Mehmet Yalçınkaya'dan fotoğraf geldi

MasterChef Türkiye'nin şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Erdoğan'la buluşan şefler birlikte fotoğraf çektirdi.

MasterChef Türkiye'nin şefleri Erdoğan'la buluştu! Mehmet Yalçınkaya'dan fotoğraf geldi

Erdoğan  5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına katılım gösterdi. 

MasterChef Türkiye'nin ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu da festivalde bulundu.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen ünlü şefler fotoğraf çektirdi.

MasterChef Türkiye'nin şefleri Erdoğan'la buluştu! Mehmet Yalçınkaya'dan fotoğraf geldi

MEHMET YALÇINKAYA PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan fotoğrafı paylaşan jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, “Bugün Adana lezzet festivalindeydik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma fırsatı bulduk. Harika bir söyleşi, tadımlar yaptık. Adana halkının ilgisi ve sıcaklığı bambaşka. Teşekkürler Adana” notunu da ekledi.

MasterChef Türkiye'nin şefleri Erdoğan'la buluştu! Mehmet Yalçınkaya'dan fotoğraf geldi

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