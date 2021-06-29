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Masterchef Uğur Taşdemir kimdir? | Uğur Taşdemir instagram hesabı nedir?

MasterChef Türkiye'nin 4. sezonu izleyici ekrana çekmeye başardı. Yarışmanın 29 Haziran Salı akşamı yayınlanan bölümünde yarışan isimlerden biri de Uğur Taşdemir oldu. Peki Masterchef Uğur Taşdemir kimdir? | Uğur Taşdemir instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef Uğur Taşdemir kimdir? | Uğur Taşdemir instagram hesabı nedir?

TV 8'in sevilen yarışması MasterChef'in 4. sezonu izleyicen tam not aldı. MasterChef Türkiye'nin 29 Haziran Salı akşamı yayınlanan bölümünde yarışan isimlerden biri de Uğur Taşdemir oldu. Peki Masterchef Uğur Taşdemir kimdir? | Uğur Taşdemir instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR? 

Uğur Taşdemir, 32 yaşında yemek yapmayı seviyor. Samsunlu yarışmacı, mutlu olduğu yerlerden birinin de mutfak olduğunu ifade etti. Masterchef Türkiye'de kendisine güvendiğini söyleyen Uğur Taşdemir, adından söz ettirmeyi başardı.

UĞUR TAŞDEMİR İNSTAGRAM HESABI NEDİR? 

Uğur Taşdemir'in instagram hesabı @ugurchef_tektabak'tır.

Masterchef 2021 ne zaman başlıyor? | Mastechef hangi gün, saat kaçta? | Masterchef fragman

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır. 

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezonda aynı şekilde devam edecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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