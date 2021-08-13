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Masterchef yedek kadro nedir 2021? | Masterchef'te yedek yarışmacılar kimler oldu? 13 Ağustos 2021 Cuma

Masterchef Türkiye'nin 13 Ağustos Cuma günkü bölümünde yedek yarışmacılar belirlendi. Peki Masterchef yedek kadro nedir 2021? | Masterchef'te yedek yarışmacılar kimler oldu? 13 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlanan Masterchef Türkiye bölümüne ilişkin tüm detaylar haberimizde...

Masterchef yedek kadro nedir 2021? | Masterchef'te yedek yarışmacılar kimler oldu? 13 Ağustos 2021 Cuma

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 13 Ağustos Cuma günkü bölümünde yedek yarışmacılar belirlendi. Peki Masterchef yedek kadro nedir 2021? | Masterchef'te yedek yarışmacılar kimler oldu? 13 Ağustos 2021 Cuma ve ayrıntılar...

MASTERCHEF YEDEK KADRO NEDİR 2021? 

Masterchef Türkiye'de ana kadro belli oldu. Yarışmaya yedek yarışmacı olarak dahil olan 3 isim belli oldu.

Masterchef Türkiye'de yedek yarışmacıları arasına girmek için yarışmacılar çanak enginar yaptı. En iyi yemeği yapan isimler yedek kadroya girdi.  Azize, Araz ve Samet yedek yarışmacılar arasına girdi.

MASTERCHEF'TE YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

Masterchef Türkiye'nin 13 Ağustos Cuma günü yayınlanan bölümünde 3 yedek yarışmacı belli oldu. Yarışmacılar:

-Azize,

- Araz

- Samet

Masterchef 2021 ne zaman başlıyor? | Mastechef hangi gün, saat kaçta? | Masterchef fragman

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır. 

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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