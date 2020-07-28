Masterchef'te 27 Temmuz düellosunu kim kazandı? Dün akşam neler oldu?

Televizyonların sevilen yarışması MasterChef 2020’de üçlü düellolar hız kesmeden devam ediyor. Üç şeften en az iki “evet” alan yarışmacılar, üçlü düellolarda karşılaşıyor ve belirlenen yemekleri yaparak jürisinin karşısında boy gösteriyorlar. Binlerce yarışmacılar arasından seçilen isimler, son 16 arasına girmek için kıyasıya bir mücadele sergiliyor.

HAMBURGER DÜELLOSUNUN ŞAMPİYONU KİM?

Dün akşam yayınlanan programda hamburger düellosunun kazanan ismi belli oldu. 45 dakikalık süre sonunda şeflerin oy birliği ile aldığı karara göre Emir Elidemir, hamburger düellosunun şampiyonu oldu. Çoğunluğun "evet" oyuyla Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'de final turuna çıkmayı başardı.

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

1994 İzmir doğumlu olan Emir Elidemir, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı. Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirdi. Emir Elidemir son olarak New York’ta çalışmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE FİNALE KALAN İSİMLER

24 Temmuz Cuma günü Fransız soğan çorbası, baklava hamurunda levrek, Steak tartar, fish and cips ile yarışıldı. Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran şanslı yarışmacılar oldu.

25 Temmuz Cumartesi akşamı ise ekrana gelen MasterChef 2020 dokuzuncu bölümde adaylar Tikka masala, Ceviche, islim kebabı, künefe, poşe yumurta ile jüri üyelerinin karşısına çıktı. Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın üçlü düelloları kazanarak finale kalan isimler oldu.

DÜN AKŞAM KİMLER FİNALE KALDI?

MasterChef'in 27 Temmuz tarihli 11. bölümünde ilk grupta Oya Çelik, Duygu Acarsoy ve Gamze Günalp süzme mercimek çorbası ile şeflerin karşısındaydı. İlk grubun kazananı Duygu Acarsoy oldu.

Günün ikinci grubunda Büşra Uygur, Erdoğan Cem ve Hasan Aktaş yarıştı. Üçlü hıngal mantısı yapmaya çalıştı. Bu üçlü düellonun galibi Büşra Uygur oldu.

Üçüncü sırada çıkan grup işse Tanya Kilitkaya, İsmail Tezel Çotuk ve Aycan Afacan dörtlüsü oldu. Gazpacho çorbası ile mücadele eden bu isimlerden biri kazandı ve final turuna adını yazdırdı. 15 dakikalık sürenin sonunda tabağı en çok beğenilen isim Tanya Kilitkaya, oldu.

MasterChef Türkiye’nin son düeollası ise nefes kesti. Arkadaş oldukları bilinen Emir Elidemir ve Ege Pakalın bu turda birbirlerine rakip oldu. İkilin bir diğer rakibi ise Sertaç Tokyay'dı. 45 dakika süre içinde kendi yorumları ile bir hamburger yapmaya çalışan üçlüden kazanan isim Emir Elidemir oldu ve finale çıktı.