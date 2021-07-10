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MasterChef'te gözyaşları sel oldu! Yarışmacı Görkem Demiral'ın yaşadıkları izleyenleri duygulandırdı!

MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Yarışmada iddialı olduğunu söyleyen Görkem Demiral'ın hayat mücadelesi izleyenleri ağlattı.

Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde yarışan 23 yaşındaki Görkem Demiral, eleme turunu geçmek içim şeflere kendi tarifi olan levrek lokum yemeğini yaptı. Yarışmacının tadım aşamasından sonra stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

MasterChef'te gözyaşları sel oldu! Yarışmacı Görkem Demiral'ın yaşadıkları izleyenleri duygulandırdı!

Yarışmaya ablasıyla geldiğini duyan Şefler, genç kadını yanlarına çağırdı. Kardeşiyle yıllardır birlikte çalıştıklarını ve zorlu mücadelelerden geçtiğini anlatan abla izleyenleri duygulandırdı.

Yarışmacının ablası ağladığı için şeflerden özür dilemesi üzerine , Somer Sivrioğlu'nun "Duygularınız için hiçbir zaman kimseden özür dilemeyin. Ne güzel ki böyle duygular yaşıyorsunuz" dedi. Son olarak abla kardeş birbirine sarılarak hüngür hüngür ağlayınca Somer Şef, "Ben bu kadar sulu göz değildim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

MasterChef'te gözyaşları sel oldu! Yarışmacı Görkem Demiral'ın yaşadıkları izleyenleri duygulandırdı!

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